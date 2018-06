Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padres convidam recluso, doente e estudante para jantar em Bragança

Convite surgiu no âmbito do jantar de comemoração das bodas sacerdotais.

Por T.R. | 09:07

Um recluso, uma doente psiquiátrica crónica, um casal com deficiência e uma aluna do Instituto Politécnico de Bragança foram os únicos convidados para a mesa do jantar dos padres Fernando Calado Rodrigues e António Pires, que esta quarta-feira comemoraram as bodas sacerdotais, em Bragança.



Ordenados a 20 de junho de 1993, quiseram assinalar os 25 anos de sacerdócio convidando unicamente "aqueles que não podem retribuir" o convite para um repasto. "É um dia muito feliz. É o reconhecimento do trabalho que fomos fazendo.



"Tive a sorte de passar por áreas diversificadas onde conheci muita gente", disse Fernando Calado Rodrigues.