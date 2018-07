Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falsos peregrinos levam 10 mil euros

Juiz de Irmandade atacado por dois homens dentro de igreja.

08:51

O ataque foi planeado ao pormenor e os dois ladrões, que fingiram ser caminheiros rumo a Santiago de Compostela, conseguiram roubar, pelo menos, 10 mil euros do cofre instalado na sacristia da igreja de Santo António da Torre Velha, em Arcozelo, Ponte de Lima.



O juiz da Irmandade foi surpreendido pelos ladrões, ameaçado de morte com uma faca de ponta e mola, amordaçado com a estola de paramentos do padre e abandonado no chão, manietado de pés e mãos. Apenas uma hora depois é que foi encontrado por um popular.



O ataque aconteceu na passada terça-feira de manhã, no templo situado numa das margens do rio Lima, na ponte pedonal que dá acesso à vila limiana e que é muito frequentada por turistas.



Os dois ladrões esperaram que o juiz da Irmandade de Santo António chegasse ao local. Um deles permaneceu na ponte, a vigiar, enquanto o outro entrou na sacristia, exibindo o passaporte de caminheiro. Falou em espanhol e a vítima não estranhou aquele pedido, habituado a colocar carimbos.



Mas, de imediato, foi manietado com as mãos pelas costas e ameaçado com a arma branca apontada ao pescoço. Sem reagir, acedeu às indicações do assaltante, que lhe amarrou as mãos e os pés com uma corda que trazia na mochila.



O falso peregrino abriu o cofre e tirou todos os maços de notas: cerca de dez mil euros. Saiu calmamente da sacristia e fugiu com o comparsa. A vítima está muito assustada e ontem preferiu não prestar declarações.



A PJ de Braga investiga.