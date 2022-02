O Tribunal de São João Novo, no Porto, absolveu esta segunda-feira Rui Mesquita Amorim da acusação de dois crimes de homicídio qualificado e de profanação de cadáver pela morte e desaparecimento de Fernando Borges, mais conhecido por ‘Trico’, e de Eduardo Costa. A decisão deve-se à falta de provas. Por provar ficaram também os negócios de droga entre o arguido, triplo homicida de Vila Fria, e ‘Trico’, ex-cabecilha do gang de Valbom, que de acordo com a acusação terão sido o móbil do crime.