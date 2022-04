A família de Clóvis Abreu, acompanhada de um advogado, esteve na sede da Polícia Judiciária, em Lisboa, na terça-feira, para tentar acertar os pormenores da rendição do suspeito. O homem, de 24 anos, procurado pelo envolvimento na morte do agente da PSP Fábio Guerra, diz que se quer entregar e garante que não teve qualquer intervenção no crime.









