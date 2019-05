Família descobre que campa de familiar tinha afinal ossadas de um desconhecido

A família de uma mulher sepultada aos 80 anos no cemitério da Guia, em Cascais, depositava flores e rezava por Maria Teresa Raminhos onde, afinal, estava sepultado o corpo de um desconhecido.Segundo avança o jornal Cascais 24, o levantamento das ossadas da idosa levaram à descoberta, uma vez que, para além das ossadas da mulher foram encontradas ossadas também de um desconhecido.De acordo com a mesma fonte, a mulher foi sepultada a 28 de dezembro de 1998."Tinha solicitado que a campa fosse escavada na minha presença, mas qual o meu espanto lá cheguei as ossadas tinham sido retiradas e colocadas em sacos em alguidares", disse a neta da idosa, Elisabete Figueiredo, ao Cascais 24.