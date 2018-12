Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família exige 250 mil euros por pescador morto na Figueira da Foz

No naufrágio do ‘Olívia Ribau’ morreram cinco homens.

11:20

A família de um dos cinco pescadores que morreram no naufrágio do arrastão ‘Olívia Ribau’, à entrada da barra da Figueira da Foz, em outubro de 2015, reclama em tribunal 250 mil euros ao Estado.



No naufrágio do ‘Olívia Ribau’ morreram cinco pescadores e dois foram salvos por uma moto de água da Polícia Marítima, mas na altura a resposta das autoridades foi alvo de críticas, sobretudo por falta de meios.