Família retirada de casa que tinha ocupado ilegalmente em Gaia

Uma família de cinco pessoas foi retirada de uma casa, esta tarde de quinta-feira, que tinha ocupado ilegalmente, no passado fim-de-semana, em Vila Nova de Gaia. A desocupação foi concretizada pela PSP, Polícia Municipal e serviços municipais.O apartamento, no antigo bairro dos trabalhadores da REFER, na rua dos bombeiros voluntários de Coimbrões, foi alvo de obras de remodelação no valor de cerca de vinte mil euros. A habitação tem como destino o arrendamento a custos controlados.Os serviços municipais procederam, também, ao corte das ligações, que tinham sido feitas de forma ilegal, de água e energia eléctrica.Durante a semana, a diligência tinha sido travada duas vezes por providências cautelares interpostas no tribunal de Gaia pela família.