Uma farmácia localizada na Avenida Vasco da Gama, no Seixal, foi esta quarta-feira à noite assaltada por cinco indivíduos.Segundo o que oapurou, foi através de coação física que os ladrões, não armados, conseguiram roubar dinheiro.Os donos do espaço estão a ainda a fazer um balanço do valor do furto.Não há registo de feridos na sequência deste incidente.O alerta foi dado pouco antes das 22h00. A PSP do Seixal foi mobilizada e as autoridades estão agora a investigar.