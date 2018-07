Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faro perde porto comercial para Portimão

Estudadas ligações marítimas a Marrocos e Espanha.

08:25

Faro vai deixar de ter porto comercial e Portimão passará a ser o único porto para embarcações de grandes dimensões do Algarve.



A decisão foi tomada pelo Governo, que entende que a capital de distrito já não reúne condições para esta atividade económica, apostando forte nas potencialidades do rio Arade.



A posição foi assumida ontem publicamente pela ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, durante a receção e visita ao ferry Volcan de Tijarafe, que recomeçou a ligação marítima entre Portimão e o Funchal.



"Portimão terá que ser mais do que um porto de navios de cruzeiro, terá que ser o porto comercial do Algarve porque Faro já não é uma solução para a região", explicou a governante.



Perante a estratégia de apostar em Portimão, a administração dos portos de Sines e Algarve está em conversações para criar novas ligações marítimas a Marrocos e Espanha.



PORMENORES

Ferry com 290 pessoas

O ferry atracou em Portimão com 290 passageiros e 83 viaturas e zarpou, três horas depois, com 268 pessoas e 79 viaturas. Ana Paula Vitorino espera que a ligação marítima operada pela Empresa de Navegação Madeirense, do grupo Sousa, seja "autossustentável".



Dragagens em 2019

Para que o porto algarvio tenha condições para receber navios de grandes dimensões, estão previstas dragagens de 18 milhões de euros. O Governo espera que o lançamento do concurso seja feito no próximo ano.