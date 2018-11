Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faro sem ortopedistas na altura do atropelamento à saída de missa em Loulé

Alguns feridos levados para Portimão, a 70 quilómetros, onde era assegurada Urgência da especialidade.

Por Ana Palma, João Mira Godinho e Rui Pando Gomes | 08:48

O Hospital de Faro não tinha qualquer ortopedista escalado na Urgência, na noite de sábado, quando aconteceu o atropelamento de 10 pessoas, em Loulé. Por isso, alguns feridos foram levados para o Hospital de Portimão, a cerca de 70 km de distância, onde estava a ser assegurada a Urgência de Ortopedia do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) - que administra as duas unidades hospitalares.



"A situação é habitual, a Urgência de Ortopedia, mas também de outras especialidades, em muitos dias, só existe em Faro ou em Portimão", explicou ao CM um médico do CHUA "É inadmissível que a Urgência do hospital de referência, que é Faro, não tenha um especialista de Ortopedia", acrescentou.



Contactada pelo CM, a administração do CHUA limitou-se a dizer que "as vítimas foram encaminhadas para os serviços de urgência do CHUA de acordo com as necessidades de tratamento".



O acidente foi provocado por uma mulher, de 42 anos, que perdeu o controlo da viatura e acelerou sobre um passeio onde passavam 10 pessoas que tinham acabado de sair da missa no Centro Paroquial de Loulé. A condutora, apurou o CM, também tinha estado na missa.



PORMENORES

Condutora identificada

A condutora estava a tentar retirar o carro do lugar onde o tinha estacionado quando perdeu o controlo da viatura. Foi identificada pela GNR e o inquérito está no Ministério Público.



Cinco em observação

Os 10 feridos - 9 adultos e uma criança - foram todos considerados leves. Ontem cinco já tinham tido alta e outros cinco estavam em observação.



Falta de especialistas

A falta de médicos em algumas especialidades é um problema que afeta há vários anos os hospitais da região.