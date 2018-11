Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma criança entre os dez feridos em atropelamento em Loulé

Vítimas estavam a sair de um missa. No local estão 35 bombeiros.

20:15

Dez pessoas foram atropeladas por um carro à saída de uma missa em Loulé, este sábado. Uma criança ficou ferida.



Segundo o vereador da Proteção Civil, Carlos Carmo, as pessoas circulavam num passeio junto ao Centro Paroquial de Loulé quando se deu o acidente, causado por uma mulher que "perdeu o controlo do veículo".



Carlos Carmo adiantou que os feridos, todos ligeiros, foram transportados para os hospitais de Faro e Portimão.



O alerta foi dado às 19h10.



No local estão 35 bombeiros apoiados por 17 viaturas.



Em atualização