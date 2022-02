FCUL diz que "não há indícios" para cancelar exames e eventos agendados para amanhã após PJ ter travado ataque

A Direção da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) esteve reunida esta quinta-feira à noite depois da PJ ter revelado que estava a ser preparado um ataque contra aquele estabelecimento esta sexta-feira.

"A Faculdade de Ciências, após contacto das autoridades, colaborou estreitamente no contexto da investigação em curso que levou ao desenlace hoje conhecido, com o qual nos congratulamos. O assunto está agora nas mãos das entidades competentes. O trabalho desenvolvido pelas autoridades permitiu sempre que a segurança da comunidade de Ciências estivesse salvaguardada, não tendo havido, nem havendo, indícios que aconselhem a alterar o normal funcionamento da Escola", pode ler-se no comunicado enviado às redações. O estabelecimento de ensino recusa assim cancelar os eventos e exames agendados para esta sexta-feira.





A Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária impediu esta quinta-feira um ataque terrorista que seria praticado contra estudantes na faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e deteve um estudante suspeito de estar a planear a ação.O arguido é um jovem com 18 anos, de cidadania portuguesa, detido em flagrante delito com armas e "outros artigos suscetíveis de serem usados na prática de crimes violento", como botijas de gás.

Um dos alunos, membro da Associação de Estudantes da Faculdade, admitiu àque os estudantes estão receosos. "Muitos alunos com medo levantaram-se e começaram a ir embora", revelou.