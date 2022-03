Ferido encarcerado em choque entre carros em Gaia

Uma colisão entre dois carros no cruzamento da rua do Monte com a rua Salvador Brandão, em Gulpilhares, Vila Nova de Gaia, provocou dois feridos.



O alerta foi dado às 10h48 e os Bombeiros Voluntários de Valadares, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, foram encaminhados para o local.

À chegada, os meios de socorro verificaram que um dos feridos estava encarcerado e procederam a manobras de desencarceramento.

Ao que o CM conseguiu apurar junto do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, as vítimas sofreram ferimentos considerados ligeiros e foram transportadas para o hospital.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil esteve no local.

Para o sinistro foram accionados 11 operacionais apoiados por 4 viaturas.

A PSP tomou conta da ocorrência.