Ferido grave em atropelamento na A1 em Santa Maria da Feira

Uma pessoa sofreu ferimentos considerados muito graves, esta noite de domingo, depois de ser atropelada por um carro, na A1, na Feira.A vítima tinha estado envolvida, momentos antes, no despiste de um carro, seguido de capotamento. No acidente inicial, há ainda a registar mais quatro feridos ligeiros.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os Bombeiros da Feira, para um acidente rodoviário, na A1, sentido sul/norte, na zona de São Paio de Oleiros, ao quilómetro 282.Os Bombeiros da Arrifana e uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira também foram mobilizados.O destacamento de trânsito da GNR está no local.