Fernando ‘Conde’ foi torturado até à morte em Guimarães

António Freitas da Silva, conhecido por ‘Toni do Penha’, confessou ter torturado Fernando Ferreira até à morte, na esperança de que ele assumisse a autoria do roubo de mais de cem mil euros de sua casa, em Sande S. Clemente, Guimarães.‘Conde’, como Fernando Ferreira era conhecido, teria realizado serviços de eletricidade na vivenda do empresário da noite na altura em que o dinheiro desapareceu do cofre, o que levou ‘Toni do Penha’ a desconfiar do eletricista, de 63 anos.Para "pregar um grande susto" a ‘Conde’, ‘Toni’ contou com a ajuda de Hermano José Salgado, que também foi detido.Fernando não resistiu ao violento espancamento e o seu corpo foi lançado às águas do rio Ave, tendo sido resgatado duas semanas depois do homicídio.‘Toni do Penha’ foi um importante empresário da noite de Guimarães, nas décadas de 80 e 90. Deve ficar a conhecer esta quinta-feira as medidas de coação aplicadas.