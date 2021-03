Sete jovens detidos por sequestrarem deficiente, coserem-lhe os dedos dos pés e tatuarem-lhe pénis na cara

Um grupo de sete jovens foi detido pela polícia espanhola em Palma de Maiorca após terem sequestrado e torturado um homem de 30 anos, com um atraso cognitivo, tendo-lhe cosido os dedos dos pés com agulha e linha, assim como tendo tatuado pénis na cara da vítima.Segundo relata o El Mundo, tudo começou com um desafio lançado nas redes sociais. A vítima queria ser sujeita a "uma mudança de look extrema" e oferecia somas de dinheiro que podiam chegar aos três mil euros em troca da transformação, assim como a atos de sadomasoquismo ligeiro. No fim de semana, o homem marcou um encontro na casa de uma jovem, que pertencia ao grupo que se ofereceu para 'ajudar' a vítima, que tem um défice cognitivo de 38%. Aí começou a sessão de tortura que durou três dias.Primeiro, foi obrigado a vestir-se de mulher e ir às compras a um supermercado. Depois, foi manietado e o grupo colocou-lhe freios na cara e boca, submetendo-o a várias agressões enquanto gravavam com os telemóveis. Os jovens ainda depilaram as sobrancelhas da vítima, tatuaram-lhe pénis na cara, colaram-lhe os lábios e coseram-lhe os dedos dos pés.A vítima, que tem um problema de mobilidade nas mãos, só conseguiu escapar ao fim de três dias para pedir ajuda. Acabou levado ao hospital também com queimaduras no corpo.Os jovens detidos serão presentes a tribunal para conhecer as medidas de coação esta quarta-feira.