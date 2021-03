Casal espanca idoso em roubo em Santo Tirso e deixa-o morrer

Saiu de casa para ir ao supermercado comprar fruta, a 15 de fevereiro deste ano, e não voltou. Pelo caminho foi surpreendido por um casal, de nacionalidade romena, que o atraiu até a uma casa abandonada junto à Câmara Municipal de Santo Tirso. Aí, António Moura, de 89 anos, foi roubado e brutalmente agredido. Esteve desaparecido 24 horas e foi encontrado na rua por populares. Ainda foi levado para o Hospital de Famalicão, mas não resistiu aos ferimentos. O homem e mulher, de 29 e 26 anos, foram detidos pela PJ. Levados esta sexta-feira a tribunal, ficaram em prisão preventiva.





Logo que se apercebeu da ausência do idoso, a família deu o alerta à GNR. Acabou por ser encontrado no dia seguinte, caído na rua e com sinais de violência extrema, o que levou a PJ a avançar para o terreno.