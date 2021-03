PJ apanha casal que agrediu idoso durante assalto e o deixou a morrer em Santo Tirso

A Polícia Judiciária deteve um homem e uma mulher, de 29 e 26 anos, por suspeitas da prática de um crime de roubo, agravado pela morte da vítima, um idoso de 89, em Santo Tirso.

De acordo com a Polícia Judiciária, os factos aconteceram ao final da manha do dia 15 de fevereiro, depois de o casal ter atraído a vítima para uma casa abandonada em Santo Tirso com a intenção de o roubar.

Os arguidos aproveitaram o facto de estarem sozinhos num local isolado e agrediram o idoso, apoderaram-se de vários bens pessoas e deixaram-no inanimado no local.

O homem foi dado como desaparecido e só foi encontrado no dia seguinte por um popular. Acabou por morrer no Hospital de Famalicão para onde foi transportado.

Os detidos, estrangeiros e desempregados, vão ser presentes a Tribunal para aplicação das medidas de coação.