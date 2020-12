Fernando da Silva é o novo diretor adjunto do SEF após saída de Cristina Gatões

Foi hoje publicado, em Diário da República, o despacho de nomeação de Fernando Parreiral Pinheiro da Silva como novo diretor-nacional adjunto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O responsável cessa funções como diretor de fronteiras de Lisboa, cargo em que será substituído por Maria José Henriques Ribeiro, até aqui sua adjunta.

Fernando Parreiral Pinheiro da Silva vai coadjuvar José Luís Barão que, recorde-se, foi nomeado pelo Governo, na quarta-feira, como diretor-nacional em suplência do SEF.

A ambos, conforme referiu o comunicado do Ministério da Administração Interna de anteontem, competirá a tarefa de reestruturação do SEF. O CM apurou já hoje que esta ação não tem, para já, limite temporal.

Esta mudança de cargos surge após Cristina Gatões ter abandonado a liderança do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Em causa está a acusação a 3 inspetores desta força de segurança pelo crime de homicídio do ucraniano Ihor Homeniuk, cometido no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa.

Outros 12 inspetores do SEF estão a braços com processos disciplinares, no âmbito do inquérito aberto pela Inspeção-Geral da Administração Interna aos mesmos factos.