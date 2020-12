Diretora do SEF demite-se, revela o Governo

Cristina Isabel Gatões Batista,

Ihor Homenyuk morreu a 12 de março , após ter sido agredido com um bastão extensível, socos e pontapés, quando estava algemado, refere a acusação do Ministério Público. Cristina Gatões assumiu que se tratou de uma “situação de tortura evidente” no mês passado.

A diretora do SEF,demitiu-se esta quarta-feira, segundo revela o Ministério da Administração Interna esta quarta-feira.O processo de reestruturação do SEF, que agora se inicia, vai ser coordenado pelos Diretores Nacionais Adjuntos José Luís do Rosário Barão e Fernando Parreiral da Silva.As alterações na liderança do SEF acontecem depois da polémica morte de um cidadão ucraniano no Aeroporto de Lisboa.Em atualização