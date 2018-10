Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Reis ilibado do caso da concessão da água de Barcelos

Ex-autarca “sem intenção” de favorecer privados.

Por Fátima Vilaça | 09:08

"Tive 10 anos de sofrimento, em que atentaram contra a minha dignidade e contra a minha honra. Absolvição nenhuma consegue reparar o dano que foi causado".



Foi esta a reação de Fernando Reis à decisão do Tribunal de Braga de o absolver no caso da concessão da água de Barcelos.



O histórico ex-autarca do PSD entende que "foi feita justiça", mas não afasta a hipótese de agir contra os atuais responsáveis autárquicos. Os restantes três arguidos, todos acusados de prevaricação, também foram absolvidos.



O Tribunal de Braga deu como provado que, do negócio da concessão da água e saneamento a privados, resultou "um prejuízo patrimonial relevante" para o município, mas não conseguiu provar que tenha havido "intenção" de Reis e dos restantes arguidos causarem esse prejuízo ou favorecerem os privados.



O Ministério Público acusava os quatro arguidos de terem preparado, em conluio, o processo de concessão. O coletivo de juízes deu também este facto como "não provado".



A advogada de Reis disse, no final, que a decisão confirma que o processo foi "um assassinato de caráter, por razões estritamente eleitoralistas".



PORMENORES

Câmara sem indemnização

A Câmara de Barcelos era demandante no processo e pedia uma indemnização - embora não tivesse quantificado o valor -, pelos prejuízos que se viessem a provar para o erário público. O tribunal indeferiu o pedido.



Campanha contra água

O ex-autarca era acusado de ter avançado para a concessão sem fazer estudos de viabilidade. O tribunal considerou que os consumos previstos não se concretizaram graças a uma "campanha política" que apelava aos munícipes para não se ligarem à rede pública de água.