Ferro Rodrigues acusa juiz negacionista de crime público por insultos em vídeo

Ferro Rodrigues já “levou ao conhecimento do Conselho Superior de Magistratura e do Supremo Tribunal de Justiça a gravidade das declarações” do juiz Rui Fonseca e Castro que chamou “pedófilo” ao presidente da Assembleia da República, revelou ao CM o gabinete de Ferro Rodrigues. Por se tratar de um “crime público”, garante fonte oficial da segunda maior figura do Estado, o Ministério Público está agora obrigado a abrir um inquérito criminal.Em causa estão as declarações do juiz – suspenso há quatro meses devido às posições públicas de negação da pandemia de Covid-19 – numa série de vídeos publicados no YouTube, alguns dos quais foram retirados por violarem a política da plataforma relativa a assédio e bullying.