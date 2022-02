Um casal viveu momentos de terror durante um assalto na madrugada de segunda-feira, na Vagueira, em Vagos. Por volta das 03h00, dois homens conseguiram arrombar as janelas da casa com recurso a um pé de cabra. Acederam depois ao quarto onde as vítimas se encontravam a dormir.“Acordei com a claridade das lanternas e um deles disse logo que era um assalto.