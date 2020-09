Filho arrasta mãe idosa até ao multibanco para comprar droga e álcool

A idosa, de 78 anos, era insultada, ameaçada, agredida física e psicologicamente, de forma reiterada, pelo filho, de 48 anos, que lhe exigia dinheiro para comprar droga e bebidas alcoólicas, em Valongo.O suspeito de violência doméstica foi detido pela GNR, na sexta-feira. Presente a primeiro interrogatório, ficou em prisão preventiva.O agressor já tinha sido detido, no início de agosto, pelo mesmo crime. Na altura, foi presente a juiz e ficou em liberdade, mas proibido de contactar a vítima. Decidiu ignorar a imposição da Justiça e manteve a conduta violenta. Continuou a exigir dinheiro à mãe e a agredi-la. A situação motivou a emissão de novo mandado de detenção. Foi apanhado por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Porto da GNR, sexta-feira, em Valongo.Além dos crimes de violência doméstica, o suspeito tinha já antecedentes por dano qualificado. Foi presente, pouco depois de ser detido, a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. O juiz que o ouviu não teve dúvidas e aplicou-lhe a medida de coação mais gravosa: vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.