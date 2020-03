Filho de Nené fica com pena suspensa

Sandro Nené, filho de Nené, antigo futebolista do Benfica e da seleção nacional, foi esta quarta-feira condenado a três anos e meio de prisão, em pena suspensa, por se ter apoderado indevidamente de quase 48 mil euros das contas de vários clientes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) de Ílhavo, onde trabalhava. O Tribunal de Aveiro obriga ainda o arguido a devolver ao banco a quantia que desviou - e a qual tem vindo a restituir ao longo do tempo, faltando agora 13 900 euros.

No julgamento, confessou integralmente e sem reservas os factos pelos quais estava acusado. O coletivo de juízes teve em conta essa postura do antigo bancário, assim como o tempo decorrido desde a prática do crime - cometido entre março de 2012 e outubro de 2013. Foi ainda considerado o esforço que o arguido tem feito ao longo dos últimos anos para reparar os danos - contando, para isso, com a ajuda dos pais.

Sandro Nené, de 46 anos e ele próprio também um ex-jogador que passou pela formação do Benfica e por outros clubes como Fátima, Odivelas e Futebol Benfica, acabou condenado por crimes de furto qualificado, falsidade informática e falsificação de documento.

Também em tribunal, o arguido, que exerceu funções na CGD durante um período de cerca de 10 anos, explicou que pediu a rescisão do contrato logo após o caso ter sido descoberto. Mostrou-se arrependido e justificou a sua conduta por estar a viver uma fase delicada da sua vida - na sequência de duas situações de divórcio.