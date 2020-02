Filho de Nuno Rogeiro no hospital em estado grave após ter sido atropelado

O filho de Nuno Rogeiro, colunista da ‘Sábado’, foi brutalmente atropelado na zona da Cidade Universitária, em Lisboa. António, de 25 anos, foi levado em estado grave para o Hospital de Santa Maria, na noite de terça-feira."Foi projetado a três metros de distância, partiu o vidro do veículo que o ceifou com a cabeça. Ficou a jazer no chão, na noite fria de Lisboa, a esvair-se em sangue", referiu o comentador numa publicação nas redes sociais, sublinhando que o filho ficou entre a vida e a morte. Rogeiro enalteceu, ainda, o esforço das equipas de socorro que evitaram o pior desfecho."Só a pronta intervenção da PSP e os serviços exemplares do Hospital de Santa Maria o salvaram da morte certa." Com várias lesões, António, tem sido nas últimas horas sujeito a várias intervenções cirúrgicas. "Seguem-se operações e reabilitação, para um miúdo competente, ultra-ativo, bem formado e com um grande sentido de justiça. Rezamos por ele e torcemos por ele", pediu Nuno Rogeiro.