Fim de semana trágico com registo de mortos e feridos no Norte

Duas vítimas mortais e dois feridos graves em quatro acidentes com motos.

Um fim de semana trágico nas estradas do Norte do País. Acidentes rodoviários provocaram a morte de dois motociclistas e deixaram outros dois em estado grave, em quatro acidentes registados em Braga, Vila Nova de Gaia e Viana do Castelo.



Um quinto sinistro, despiste de automóvel, provocou outros dois feridos e deixou o carro destruído.



O primeiro embate fatal ocorreu ao início da noite de sábado, na EN101, em Nogueira, Braga. O choque entre um automóvel e uma mota matou o motociclista, José Gomes Rodrigues, de 68 anos, conhecido por ‘Zeca Maia’ entre amigos e familiares e muito estimado na cidade. Era um apaixonado pelo Sp. Braga.



Pela 01h00 de ontem, na A44, na saída para Valadares, um motociclista de 45 anos perdeu o controlo do veículo tendo este se despistado. Bombeiros de Valadares e equipas médicas foram ao local, mas nada foi possível fazer por Pedro Esteves.



Mais a Norte, em Viana do Castelo, outro acidente de mota, pelas 04h55, deixou o condutor de 52 anos em estado considerado grave. Já pelas 12h00, mas novamente em Gaia, em S. Félix da Marinha, um homem de 34 anos foi igualmente hospitalizado após uma colisão com um carro.



Também grave, mas apenas envolvendo um automóvel foi um despiste contra um muro, em Medas, Gondomar, durante a madrugada. Um homem de 30 anos sofreu ferimentos graves.



Outro ocupante saiu apenas com escoriações.