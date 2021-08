Fiscalizações travam movimentos de jovens que participam em ajuntamentos ilegais no Algarve

Travar os movimentos dos jovens que participam em ajuntamentos ilegais. Tem sido esta a estratégia adotada pelas autoridades, através de operações em massa nas zonas de Vilamoura e Quarteira. Condução com excesso de álcool, falta de carta e seguro, excesso de velocidade e tráfico de droga. Foram estas as principais infrações detetadas pelas autoridades, na madrugada deste sábado, que não registaram nenhum ajuntamento de relevo.Os jovens, muitos deles sozinhos de férias no Algarve, procuram diversão em ajuntamentos porque os bares e discotecas estão fechados. Encontram-se em parques de estacionamento junto a praias ou em locais isolados. Não há locais nem horas certas, o que se traduz num quebra-cabeças para as autoridades. A solução que a GNR encontrou, apurou o, foi fazer fiscalizações em massa nas estradas, principalmente nas entradas e saídas de Vilamoura e Quarteira. Foi isso que aconteceu na noite de sexta para sábado, numa operação que reuniu cerca de uma centena de militares. A estratégia da GNR é apertar o cerco e travar o acesso de jovens às festas ilegais marcadas através das redes sociais. E nem os carros que fazem serviços de transporte de pessoas escaparam às fiscalizações.