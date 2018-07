Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foco de incêndio em camião obriga a condicionamento no Túnel do Marão

Foram encerradas as duas galerias que entretanto já reabriram.

Por Lusa | 12:35

O túnel do Marão esteve encerrado temporariamente, pelas 11h30 desta quinta-feira, devido a um foco de incêndio num veículo pesado, no sentido Amarante-Vila Real, disse fonte das Infraestruturas de Portugal (IP).



A IP, concessionária da infraestrutura, referiu que foi detetado um foco de incêndio e fumo num veículo pesado, dentro da galeria sul, sentido Amarante-Vila Real, uma situação que foi "prontamente debelada" pelas equipas da IP no local e dos bombeiros, que agora permanecem 24 horas no túnel do Marão.



Por precaução e razões de segurança, foram encerradas as duas galerias do Túnel do Marão, as quais, pelas 12h00, já tinham reaberto.



A fonte referiu que a galeria sul ficou condicionada numa das vias, onde se encontra a viatura.



Devido a incidentes dentro do túnel do Marão, o maior da Península Ibérica, foi decidido colocar uma equipa de bombeiros em permanência na infraestrutura, cujos turnos são assegurados pelas corporações de Amarante e da Cruz Branca, Vila Real.