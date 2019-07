Foge após atropelar inspetor tributário em Setúbal

A PSP de Setúbal está a tentar identificar e localizar o condutor de um Ford Mustang vermelho que na tarde de terça-feira atropelou um inspetor tributário e fugiu do local.A vítima, 60 anos, sofreu ferimentos graves e ainda está internada no hospital de São Bernardo, em Setúbal.Segundo oapurou, o homem estava a sair do trabalho, na rua José Mourinho, quando foi colhido pelo carro de alta cilindrada, que na fuga ainda abalroou três outros automóveis estacionados.O atropelamento e fuga ocorreu em frente ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Setúbal, que socorreram a vítima.Testemunhas forneceram a matrícula da viatura à PSP, mas até ontem à noite, o autor do atropelamento não tinha sido detido.