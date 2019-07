Acidente corta circulação no metro em Matosinhos

A circulação do Metro do Porto na Avenida da República, em Matosinhos, esteve esta terça-feira cortada devido a um acidente entre uma carrinha e o metro.

Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do Metro do Porto, uma carrinha cruzou a linha do metro na Avenida da República ao virar para um local proibido.

Ao efetuar esta manobra, a viatura embateu no metro que se encontrava a circular.

A ocorrência ocorreu às 15h57. Não há feridos a registar.

A PSP foi mobilizada para o local.

Neste momento, o serviço realiza-se apenas até à Câmara de Matosinhos. Já no sentido contrário, a circulação faz-se do Senhor de Matosinhos até Matosinhos Sul.