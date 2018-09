Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foge após atropelar três agentes da PSP e um civil em Camarate

Agentes estavam a ajudar uma pessoa quando uma viatura os atropelou.

00:27

Três agentes da PSP e um civil foram, este domingo, atropelados por uma viatura "desgovernada que embateu contra eles e se colocou em fuga", segundo disse ao CM o comandante dos Bombeiros de Camarate, Luís Martins.



As quatro vítimas sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital Santa Maria, em Lisboa.



De acordo com o comandante dos bombeiros, os três agentes encontravam-se a ajudar um civil quando tudo aconteceu.



O alerta foi dado às 23h24. Segundo o Comando Distrital de Lisboa, no local estiveram 27 operacionais e 10 veículos dos bombeiros, INEM e PSP.