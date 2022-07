Mansões de luxo, na Quinta do Lago e em Vale do Lobo, cujos preços podem facilmente atingir 9,5 milhões de euros - as mais baratas rondam o milhão - estiveram esta quarta-feira ameaçadas pelo violento incêndio que deflagrou às 23h30 de terça-feira perto do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, em Faro, e rapidamente se propagou à zona de Almancil, no concelho de Loulé, onde se situam aqueles complexos residenciais para milionários.









