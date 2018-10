Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo causa prejuízos de cinco milhões de euros

Governo concluiu levantamento de estragos agrícolas e florestais provocados pelo incêndio de agosto.

Por José Carlos Eusébio | 11:30

Os prejuízos agrícolas e florestais resultantes do incêndio de Monchique - que depois alastrou aos concelhos de Silves, Portimão e Odemira - totalizam os cinco milhões de euros, segundo um levantamento do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural (MAFDR).



O fogo, que lavrou entre 3 e 9 de agosto, foi o maior registado este ano no País, tendo destruído uma área de 26 763 hectares.



Para repor o potencial produtivo, o Governo decidiu disponibilizar apoios a fundo perdido aos lesados, decorrendo o período de candidaturas até ao final do corrente mês.



Numa resposta por escrito a questões colocadas pelos deputados João Dias e Paulo Sá (ambos do PCP), a que o CM teve acesso, o MAFDR revela que até ao dia 16 deste mês foram recebidas "90 candidaturas".



Os apoios visam a reposição de animais, culturas permanentes, máquinas e equipamentos agrícolas, armazéns e outras infraestruturas de apoio.



São elegíveis investimentos entre 100 e e 800 mil euros, com os seguintes níveis de apoio: 100% até 5 mil € ; 85% a partir desse valor e até aos 50 mil €; e 50% para os montantes mais elevados.



PORMENORES

Área ardida

O incêndio consumiu 15 836 hectares de floresta, 9801 de terrenos ocupados por mato e 1126 de área agrícola.

Investigação

A Polícia Judiciária está ainda a investigar as causas do fogo, que começou no sítio da Perna da Negra, Monchique.

Prazo alargado

O prazo para candidaturas a apoios do Governo terminava a 30 de setembro, mas foi prorrogado até ao final deste mês.