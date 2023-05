Um armazém com fardos de palha está a arder desde madrugada desta quinta-feira no Monte da Amendoeira, em Azaruja, Évora.



No local estão 26 operacionais apoiados por 10 viaturas incluindo os Bombeiros de Évora, de Estremoz, de Arraiolos, e ainda a GNR. O alerta foi dado às 05h36. Não há feridos.