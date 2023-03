Fogo posto por recluso faz 5 feridos no Hospital-Prisão de Caxias

Um foco de incêndio deflagrou pelas 15h26 deste sábado no interior do Hospital-Prisão de Caxias, em Oeiras. Entre presos, guardas e funcionários não prisionais da cadeia, foram assistidas 26 pessoas no interior do hospital da prisão. Dois guardas prisionais, dois enfermeiros, e um auxiliar do hospital prisão foram conduzidos ao Hospital Amadora-Sintra para receber oxigénio.

De acordo com a DGRSP, um doente do foro psiquiátrico, internado no quarto piso do Hospital prisional, pegou fogo ao colchão e roupas de cama do espaço em que estava alojado, estando o foco de incendio extinto, procedendo-se agora à extração de fumos. Por ora não há qualquer registo de feridos.

soube, junto de fonte da Proteção Civil, que já foi ordenada a evacuação do 4.º e 5.º piso do edifício. Existe a possibilidade, ainda por confirmar oficialmente, de que um guarda prisional tenha ficado ferido.No local estiveram 72 operacionais e 27 viaturas dos bombeiros, da PSP e do INEM. Uma das corporações presentes foi a do Dafundo. A Ocorrência consta como encerrada no site da Prociv.Os meios de socorro no local tiveram dificuldades em retirar pelo menos 20 reclusos do interior da prisão, devido ao fogo que estava em atividade.O Centro Distrital de Operações de Socorro de Lisboa remeteu para mais tarde informações específicas sobre a ocorrência.O Fogo deflagrou pelas 15h26, e dado como extinto às 15h50.

