Um incêndio urbano deflagrou, cerca das 11h30, esta sexta-feira, num prédio em Espinho, no cruzamento da Rua 20 com a 37.Os bombeiros do Concelho de Espinho combatem, neste momento, as chamas com 24 operacionais apoiados por nove viaturas.A PSP também se encontra no local.Em atualização