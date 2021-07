Dois mortos e nove feridos, entre os quais um bombeiro, em incêndio num prédio em Lisboa

Um incêndio deflagrou num prédio esta sexta-feira, na Rua Morais Soares, em Lisboa e fez dois mortos e três feridos graves, informou fonte da Bombeiros Sapadores de Lisboa. O fogo obrigou à intervenção de 36 bombeiros, apoiados por 14 viaturas.Os feridos graves e pelo uma das vítimas mortais ter-se-ão atirado pela janela do quarto andar, em pânico, para fugir às chamas. A outra vítima mortal morreu carbonizada no interior do edifício, segundo do INEM.Há ainda seis feridos ligeiros, um deles, bombeiro. Ao todo, são nove os feridos.O alerta foi dado às 22h52. O incêndio terá deflagrado no vão de escadas do prédio e alastrado a várias zonas do edifício.Incidente originou um grande aparato de operacionais no local. Muitos moradores foram retirados das suas casas por precaução.Os feridos foram encaminhados ao hospital São José, apurou o CM.As causas estão a ser investigadas pelas autoridades competentes.