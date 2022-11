U ma mulher, de 68 anos, morreu na sequência de um incêndio na casa onde morava na rua do Monte Alegre, no Porto, esta quarta-feira de madrugada. O filho, de 36 anos também ficou ferido e foi hospitalizado. A Polícia Judiciária está a investigar a origem das chamas.



O alerta para o fogo foi dado via 112 minutos depois das 03h00.









