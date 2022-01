Fogo destrói tenda de testes Covid no Porto

Uma tenda de um centro de testes à Covid-19, no centro do Porto, ficou totalmente destruída por um incêndio que deflagrou durante a madrugada de ontem. Ao que tudo indica, as chamas tiveram origem no fogo de artifício da Passagem de Ano.













O alerta foi dado perto das 02h00, depois de uma cana de um foguete ter caído junto a uma botija de gás, o que originou uma pequena explosão seguida de incêndio. Não houve feridos.