Fogo em casa fere duas idosas em Coimbra

Duas mulheres, de 90 e 80 anos, ficaram feridas, a segunda com queimaduras graves nas mãos, na sequência de um incêndio que na madrugada deste sábado destruiu dois dos três andares de uma habitação, em Santa Clara, Coimbra. Três pessoas tiveram de ser realojadas em casa de familiares.



O edifício tem acesso por duas ruas. No rés do chão, pela antiga estrada de Lisboa, por onde os bombeiros tiveram de intervir, uma vez que a entrada dos pisos superiores, onde ocorreu o fogo, é feito pela Calçada da Santa Isabel, que está interdita por obras de reabilitação - o que atrasou o socorro.

