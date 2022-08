Fogo em Mondim de Basto é o único considerado preocupante

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Mondim de Basto, distrito de Vila Real, era este domingo pelas 08h00 o único considerado preocupante pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), mobilizando 247 operacionais.

As chamas lavram em área florestal e estão a ser combatidas com recurso a 75 veículos no terreno, de acordo com a informação publicada no site da ANEPC àquela hora.

No total, a Autoridade tem registados 225 fogos, que mobilizam 1.533 operacionais, 489 viaturas e três meios aéreos.



Há 188 incêndios em curso, com 953 operacionais envolvidos no combate, apoiados por 321 veículos e um meio aéreo.





Em conclusão estão 33 ocorrências. 20 fogos ocorreram no distrito de Vila Real, onde se encontram 573 operacionais e 170 veículos.No distrito de Braga, verificam-se 14 ocorrências, com 213 operacionais, 59 veículos e dois meios aéreos.O outro meio aéreo está a atuar no distrito do Porto, onde há 26 fogos que estão a ser combatidos por 102 operacionais, com recurso a 35 veículos.