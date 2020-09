Fogo que começou em Proença-a-Nova no domingo fica em resolução

O incêndio que começou no domingo em Proença-a-Nova e que se alastrou a Oleiros e Castelo Branco foi dado como estando em resolução às 17h50 desta terça-feira, lê-se na página da Proteção Civil.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no local continuam 929 operacionais, 305 meios terrestres e 14 meios aéreos.

Numa conferência de imprensa realizada às 13h00, em Proença-a-Nova, e à semelhança do que já tinha acontecido às 09h00, a Proteção Civil explicou que 90% do fogo nestes concelhos do distrito de Castelo Branco já estava dominado, faltando 10% em Oleiros.

O fogo provocou uma dezena de feridos, entre os quais dois com gravidade, que estão fora de perigo nos Hospitais de Coimbra. Outras dez pessoas foram assistidas no local.

Um carro da corporação de bombeiros de Proença-a-Nova também ficou destruído.

O incêndio, que chegou a ter um perímetro de 60 quilómetros, obrigou à evacuação de várias aldeias, não havendo registo de destruição de habitações.