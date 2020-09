Incêndio de Proença-a-Nova alastra a mais dois concelhos

O incêndio de "grandes dimensões" no concelho de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, estendeu-se aos concelhos de Castelo Branco e de Oleiros, disse fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local.

O incêndio "continua com grande evolução" e alastrou a três concelhos "Castelo Branco, Proença-a-Nova e Oleiros", indicou a mesma fonte.

De momento estão no local 739 operacionais, apoiados por 251 viaturas, acrescentou.

No domingo, dois bombeiros sofreram ferimentos graves durante o combate a este incêndio, onde também um carro dos bombeiros ardeu, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Fonte da ANEPC precisou à Lusa que os dois bombeiros sofreram queimaduras de segundo grau e foram transportados pelo helicóptero do INEM para o hospital de Coimbra, estando "livres de perigo".

Devido aos riscos de incêndio, os distritos de Bragança e da Guarda vão ficar em alerta especial laranja na segunda-feira e os restantes em alerta amarelo.

Portugal Continental está em situação de alerta devido ao risco de incêndio até às 23h59 desta segunda-feira, estando em estado de alerta especial nível vermelho os distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Portalegre, Setúbal e Santarém e os restantes estão em laranja.