Fogos em Ourém e Leiria mobilizam 13 meios aéreos e mais de 420 operacionais

Dois incêndios que deflagraram esta tarde no concelho de Ourém, no distrito de Santarém, e na Caranguejeira, em Leiria, estão a mobilizar 13 meios aéreos e 429 operacionais no seu todo.

Segundo o sítio da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio de Ourém surgiu esta tarde, pelas 14h51, em Formigal, na União de Freguesias Mata e Cercal, no concelho de Ourém.

Às 18h12 estavam no terreno nove meios aéreos 249 operacionais e 74 viaturas.

A poucos quilómetros, deflagrou um incêndio em Cerrada, na freguesia de Caranguejeira, no concelho de Leiria, pelas 15h14.

O vereador com o pelouro da Proteção Civil da Câmara de Leiria, Luís Lopes, disse à Lusa que "nunca houve casas em risco" e que o fogo está a dirigir-se para a zona da área ardida em julho. "Neste momento, os flancos estão a ser combatidos para se conseguir entrar em fase de resolução", explicou, pelas 18h00.

No 'site' da ANEPC estão no local 180 operacionais, apoiados por 51 viaturas e quatro meios aéreos.