Quase 1400 operacionais combatem 11 fogos em curso às 18h00

Quase 1.400 operacionais combatiam esta sexta-feira à tarde 11 incêndios em curso no país, apoiados por 21 meios aéreos, sendo o de maiores dimensões o que lavra em Ourém desde a tarde de quinta-feira.

Segundo os dados disponíveis na página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, consultados pela Lusa às 18h00, combatem o fogo de Ourém, no distrito de Santarém, 550 operacionais, apoiados por 158 veículos e sete meios aéreos.

O alerta para este incêndio, que começou na localidade de Cumeada, na freguesia de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, foi dado às 16h37 de quinta-feira.

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, disse hoje à Lusa, pelas 16h45, que a situação está "muito complicada" e que o fogo já chegou ao distrito de Leiria.

O segundo incêndio que mobiliza mais meios é o que deflagrou na quinta-feira em Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança. Combatem este fogo 256 operacionais, apoiados por 80 veículos e seis aviões.

No distrito e concelho da Guarda permanece ainda ativo um incêndio que começou na quinta-feira na freguesia de Benespera e que mobilizava às 18h00 190 bombeiros e 63 viaturas.

No distrito de Leiria estão em curso dois incêndios que deflagraram hoje à tarde e que são combatidos por mais de 100 operacionais: na freguesia de Maceira, no concelho de Leiria, com 171 bombeiros, e na freguesia de Santiago da Guarda, no concelho de Ansião, com 131 operacionais.

Três bombeiros ficaram hoje feridos na sequência do despiste da viatura onde seguiam para combater um incêndio de Maceira, disse à agência Lusa o vereador Luís Lopes.

No total do país, às 18h00, estavam em curso 11 incêndios que mobilizam 1.389 operacionais, 412 viaturas e 21 meios aéreos.

A ANEPC elevou esta sexta-feira para nove os distritos de Portugal continental que estarão em alerta laranja no sábado, devido ao risco elevado de incêndio florestal.

Já estavam em alerta laranja os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Santarém, mas a partir das 00h00 de sábado juntam-se os de Leiria, Coimbra e Aveiro.

Na quinta-feira, o Governo decretou a situação de alerta devido ao "significativo aumento do risco de incêndio rural" a partir das 00h00 de hoje e até ao dia 15 de julho.