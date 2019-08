"Foi o renascer da Matilde", foi desta forma que os pais da bebé descreveram o estado de saúde da menina após a toma do medicamento que ficou conhecido como o "medicamento milagre". Os pais da bebé deram esta quinta-feira uma conferência de imprensa sobre o estado de saúde da menina e explicaram ainda que uso está a ser dado aos donativos.

"O dinheiro está na conta da Matilde, não está na conta dos pais. Existe o dinheiro e é com esse dinheiro que estamos a ajudar outras famílias", garante acrescentando não saber se no futuro não voltarão a precisar desse mesmo dinheiro.

Miguel Sande, pai de Matilde, começou por referir que a menina "está bem e reagiu bem ao medicamento". Para os pais da pequena Matilde, "o dia 27 de agosto foi uma data muito importante" e mantêm-se expectantes com o evoluir das melhorias da menina. Estes resultados poderão ainda demorar a manifestarem-se, tudo depende da reação do organismo da bebé."As próximas semanas são mais críticas porque poderão surgir os efeitos adversos da medicação", afirmam os pais.Miguel e Carla dizem ainda que há um longo caminho a percorrer e que a filha vai precisar de muitas "terapias, equipamentos e acompanhamento semanal".A menina tomou o medicamento mais caro do mundo na passada terça-feira e, agora, os pais afirmam ter "grandes expetativas".