“Foi um impulso. Em vez de disparar contra mim, disparei contra ela. Depois, ajoelhei-me, dei-lhe um beijo e apontei a arma à minha cabeça para me matar, mas a arma não disparou.”



Toni Coutinho, 45 anos, assumiu esta quinta-feira perante o coletivo de juízes do Tribunal de Penafiel que matou a ex-mulher, Cláudia Serra, de 39 anos, com um disparo.









