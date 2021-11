A Força Aérea detetou, numa missão sobre o Mar Mediterrâneo, 19 embarcações relacionadas com o tráfico de droga e uma embarcação de imigração ilegal, com 14 migrantes, tendo coordenado o resgate destes das águas, anunciaram esta quinta-feira as Forças Armadas.A missão da aeronave P-3C CUP+, da esquadra 601 ‘Lobos’, realizou foi realizada no âmbito da operação da NATO ‘Sea Guardian’.