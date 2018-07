Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Força Aérea salva homem que navegava a 570 quilómetros dos Açores

Tripulante estava a bordo de um pesqueiro espanhol e "necessitava de assistência médica urgente".

15:19

A Força Aérea Portuguesa anunciou esta quarta-feira ter resgatado com sucesso um tripulante espanhol que navegava a bordo de um pesqueiro a 570 quilómetros da ilha Terceira, nos Açores.



Num comunicado enviado à redações, a Força Aérea adianta que o homem, de 47 anos, foi resgatado na madrugada de terça-feira, uma vez que "necessitava de assistência médica urgente".



O tripulante estava a bordo do pesqueiro espanhol "RIBEL TERCERO", a 570 quilómetros da ilha Terceira, e no resgate foram empenhados dois meios aéreos, em destacamento na região, nomeadamente um C-295M, da Esquadra 502 -- "Elefantes" e um helicóptero EH-101 MERLIN, da Esquadra 751 -- "Pumas", para efetuar a deteção inicial da embarcação e recuperação do doente.



"O tripulante foi resgatado com sucesso, tendo sido efetuada uma paragem planeada na ilha das Flores para transferência do paciente do helicóptero EH-101 MERLIN para a aeronave C-295M, de forma a reduzir o tempo de viagem do paciente até ao aeroporto de Ponta Delgada, em São Miguel, sendo transportado para o Hospital do Divino Espírito Santo", adianta ainda.